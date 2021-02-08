شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: عمارات عزبة الهجانة عشوائية ولكنها آمنة.. ولن تُزال بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد صديق، رئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة برفقة عدد من أعضاء الحكومة.

وقال «صديق» في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأحد إن الحالة الإنشائية للعمارات آمنة بعيدا عن اشتراطات البناء وبعيدا عن التراخيص.

وأضاف أن الرئيس وجه بضرورة فتح محاور للطرق وإمدادها بشبكات للصرف الصحي والمياه والكهرباء خاصة أن الكثافة السكانية لهذه المنطقة مرتفعة بصورة كبيرة، ولا يوجد أي شبكات تتحمل هذه الكثافة.

وأوضح أن هناك بعض العمارات التي سيتم إزالتها من أجل فتح محاور الطرق، لافتًا إلى أن عامل الزمن سيكون مضغوط جدًا من أجل القيام بهذه المشروعات في فترة زمنية موجزة دون الضغط على أهالي هذه المنطقة.