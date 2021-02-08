شكرا لقرائتكم خبر عن النمنم: دخول روسيا في سوريا وليبيا حدث بعيدًا عن الرضا الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن إدارة بايدن حتى الآن غير مهتمة كثيرا بالمنطقة، وكل ما يهمها هو قضية النووي مع إيران، ووقف الحرب اليمنية.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن دخول روسيا في سوريا وليبيا تم بعيدا عن الرضا الأمريكي.

وأوضح أن بايدن ينتمي إلى أقلية دينية، لافتاً إلى أن الشرخ الأمريكي حدث منذ وجود الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأشار إلى أن الميراث التاريخي الطويل من العبودية واضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها زادت جدا خلال فترة رئاسة أوباما، والافضل أن تعالج هذه الظاهرة لأنها مازالت موجودة حتى الآن.