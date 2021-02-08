شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بأشجار النخيل بقرية سلوا في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شبّ حريق مساء الأحد، بأشجار النخيل بقرية سلوا مركز كوم أمبو شمال أسوان.

وتلقت الحماية المدنية اخطارا من الاهالي باندلاع حريق في زراعات النخيل بقرية سلوا مركز كوم امبو من الناحية الغربية بالقرب من محطة السكة الحديد.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران التي أمسكت بعدد من أشجار النخيل القريبة من زراعات القصب.