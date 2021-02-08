شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الكاس المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر قناة الكاس القطرية هي إحدى القنوات الناقل لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ وارتفع البحث عن القناة بشكل متصاعد اليوم على القناة باعتباها القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية 2021.

وتقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في الساعة الثامنة من مساء الإثنين بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت قطر والسعودية على ملعب أحمد بن على.

ويعلق على المباراة المعلق المصري على محمد على كبير معلقي قنوات بي إن سبورت، والذى وقع عليه الاختيار ليكون معلق مباراة الأهلي والعملاق البافاري.

تردد قناة الكاس 3- Alkas HD 3 القطرية المفتوحة هو:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الكاس: 11919

الاتجاه: V

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح 4/3

وتعرض قناة أخرى مشفرة من مجموعة قنوات الكاس مباراة الأهلي والبايرن ضمن الدور نصف النهائي من كاس العالم للأندية وهي قناة الكاس 6- Alkas HD 6 .

ويبلغ عدد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ 10 قنوات منها 3 قنوات مفتوحة و6 قنوات مشفرة وقناة واحدة على الانترنت.

ووصل النادي الأهلي إلى دور نصف النهائي من كاس العالم للاندية بعد فوزه على نادي الدحيل القطرى بهدف مقابل لا شيء احرزه حسين الشحات.

ويواجه الفائز في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فريق تيجريس الذي فاز على نادي بالميراس بهدف مقابل لا شيء أحرزه اندريه بيير جيناك في مباراة بالميراس وتيجريس التي جرت الأحد في دولة قطر.