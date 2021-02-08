شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» فى الأقصر.. مبادرة لخدمة ٦٠٠ ألف مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطوير حياة 600 ألف مواطن فى 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، هى الهدف الأساسى لمشروع «حياة كريمة» فى المحافظة، وهو ما اعتبره المحافظ المستشار مصطفى ألهم، إحدى أهم خطوات تحقيق المساهمة فى تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع.

وضمن المتابعات المستمرة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تفقد المحافظ اصطفاف المعدات المشاركة فى التنفيذ بمنطقة الظهير الصحراوى بقرية المحاميد قبلى بمدينة أرمنت، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وخلال جولته أكد ألهم على أولوية تشغيل أبناء المحافظة فى أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى، وكذلك الأفراد فى أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم فى تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.

وتفقد المحافظ كذلك مدينة أرمنت، والتى يجرى فيها تنفيذ أعمال ٣ مشروعات تنموية ضمن المشروع، بينها مشروع تنفيذ خط طرد صرف صحى قريتى الرياينة والرزيقات بطول ١٧ كيلو لشبكات الانحدار و٧ كيلو لخط الطرد بالرياينة و١٥ كيلو لشبكات الانحدار و٥ كيلو لخط الطرد بالرزيقات، وهو المشروع المقرر الانتهاء منه خلال ١٥ شهر وفقا لما أعلنه القائمون على تنفيذ المشروع، وتابع بدء العمل فى تنفيذ محطة رفع صرف صحى لقرية المحاميد، داخل قطعة الأرض التى تبرعت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لتنفيذ المشروع بمساحة ٤٨٠ مترا مسطحا، وأكد على أن هذه المشروعات كانت ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتم إدراجها ضمن مشروع تطوير القرى.

وزار محافظ الأقصر عددا من مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق بمركز إسنا وأعمال تطوير الكورنيش ومراحل استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى بشوارع طراد النيل المؤدى إلى قرية النجوع والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى تفقد طريق مستشفى إسنا، ووجه بتحسين الإضاءة والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الشارع وتركيب بلدورات له وزار قرية النجوع قبلى وتفقد عددا من الطرق والشوارع بقرى مدينة إسنا.

وخلال زياراته التفقدية، عقد محافظ الأقصر حواراً مفتوحاً مع الأهالى بمدن أرمنت وإسنا، أكد خلاله على أن مشروع تطوير قرى الريف يستهدف إحداث تنمية فى البنية التحتية عبر توصيل كل المرافق للقرى سواء مياه وصرف وكهرباء وغاز طبيعى واتصالات ورصف الطرق عقب الانتهاء من توصيل كل المرافق وإنشاء مدارس ومراكز شباب وملاعب وتطوير الوحدات الصحية وإنشاء مكاتب بريد ووحدات إطفاء وغيرها، بجانب أنه يستهدف إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية من خلال توفير قطع أراض يتم استغلالها فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومراكز حرفية يتم تدريب الفتيات والمرأة المعيلة على الحرف المختلفة لتدر عليهم دخلا بما يسهم فى تنويع الاقتصاد.

وأشار «ألهم» إلى أن المشروع تشارك فيه كل الأجهزة، وجار تشكيل اللجان التشاركية على مستوى القرية والمركز بمشاركة كل أطياف المجتمع من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والشباب والمرأة والقيادات الشعبية لكل قرية ومركز بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الممثلين للمراكز.

وأكد محافظ الأقصر للمواطنين على أن اختيار القرى تم وفقًا لدراسات نسب الفقر والخدمات المتاحة ومدى توافرها على مستوى المراكز الإدارية وبعد المفاضلة بين المراكز لافتًا إلى أن أعمال التطوير ستشمل كل القطاعات والمرافق كالصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والرى والخدمات الزراعية والغاز الطبيعى ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن وخصوصًا فى القرى والنجوع وإحداث تكامل فى الخدمات ونقلة نوعية وتطوير يعود مردوده على أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز.

وأوضح ياسر جاد الرب، مدير إدارة التخطيط بمحافظة الأقصر إلى وجود لجنة تضم كل الجهات المعنية المشاركة فى وضع خطة تنمية متكاملة لمدن إسنا وأرمنت وتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة فى كافة المجالات، لافتًا إلى أنه تم حصر الاحتياجات من قبل الوحدات القروية بالمراكز وجار مراجعتها من حيث التكلفة والقابلية للتنفيذ مع الجهات الفنية المختصة.