شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ أمانى أبو زيد لفوزها بمنصب مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأةبخالص التهنئة إلى الدكتورة أماني أبو زيد بمناسبة فوزها فى المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمنصب مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة ( النقل الجوي و البحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة ) لفترة ثانية ولمدة 4 سنوات.

وأعرب المجلس عن الفخر بفوز الدكتورة أماني أبو زيد بهذا المنصب، مشيرا إلى أن فوزها الساحق فى إنتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي لفترة جديدة دليل علي النجاحات الكبيرة التي حققتها في كافة المشروعات التنموية على مستوى الدول الأفريقية وكفاءتها.

يذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد انتخبت من قبل رؤساء الدول و الحكومات في عام 2017 وأعيد انتخابها لفترة ثانية فى 2021 وهي الخبيرة الدولية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كما تقلدت العديد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية وترأست منظمات وبرامج أفريقية ودولية.