شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 700 مليار جنيه استهلاك المصريين للطعام والشراب خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن حجم الاستهلاك في مصر2.1 تريليون طبقا لتقرر فيتش منهم 700 مليار تم انفاقهم على الطعام والشراب عام 2020.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة استطاعت توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعب المصرى.

وأكد، أن الدواجن في المرتبة الأولى لاستهلاك المصريين في الطعام يليها اللحوم ثم الأسماك، مشيرا إلى أن ثلث دخل المصريين يتم إنفاقه على الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن السلع الترفيعية زاد الإقبال عليها الفترة الماضية.

وأوضح، أنه تم طرح مجموعة من المستودعات الاستراتيجية على مستوى المحافظات، وتم بناء 35 صومعة بعلاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، مؤكدًا "كنا بحاجة لتخزين القمح في ظل إهدار كميات كبيرة سابقا".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إلى أن 72 مليون مواطن يتم دعمهم فى قاعدة بيانات الخبز و64 مليون مواطن يتلقون دعم شامل.