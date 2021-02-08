شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مطار القاهرة يسير 20 رحلة جوية للسعودية لنقل 1613 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير اليوم الأحد مطار القاهرة الدولى على مدار 24ساعة، 20 رحلة جوية سفر ووصول إلى المملكة العربية السعودية تقل على متنها 1613 راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلات السفر تبلغ 8 رحلات تقل 224 راكب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طواقم طبية ودبلوماسيين، وذلك إعمالا لقرار السلطات السعودية، فى حين يُستقبل مطار القاهرة 12 رحلة جوية قادمة من جدة الرياض المدينة القصيم الدمام تقل على متنها 1389 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.