شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد تكليف جلال غانم بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، تكليف كل من الشيخ محمد يونس علي يونس بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ والدكتور جلال محمد محمود غانم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

كما اعتمد وزير الأوقاف تجديد تكليف الشيخ محمد سعد عبد الله العش بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف الغربية لشئون الدعوة والبر

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون تحت عنوان: "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أن الصدق أحد أركان الإيمان، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين، وأن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، هذا الخلق الأصيل الذي يعد أحد أهم علامات الإيمان، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق، فقالوا الإيمان: هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :"آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".