شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: عقارات عزبة الهجانة آمنة ولن يتم إزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن عملية التطوير التى تنفذها القوات المسلحة والهيئة الهندسة بمنطقة "عزبة الهجانة"، لن تكون قائمة على إزالة العقارات كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن المنطقة بالفعل غير مخططة وعشوائية ولكن الحالة الإنشائية للعقارات آمن، وتابع:"لن يحدث إزالة للعقارات كون الحالة الإنشائية للعمارات آمنة ".

وأضاف "صديق " خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة "dmc"، أن المدة الزمنية المطلوبة من أجل تطوير منطقة عزبة الهجانة ستكون معلومة فور انتهاء الدراسة الكاملة لكافة القطاعات المشتركة فى العمل.

ولفت "صديق"، إلى أن المنطقة تشهد كثافة سكانية شديدة لدرجة أن الفدان الواحد يعيش عليه 700 فرد، الأمر الذى يتطلب إنشاء بنية تحتية قوية تتحمل هذه الكثافة، نفتح محاور وطرق داخل المنطقة من خلال استغلال المناطق التى بها عدد عقارات قليلة، من أجل ضمان التنقل الآمن بين شوارع المنطقة، وتابع:" مش هيحصل إزالات للعمارات".