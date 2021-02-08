شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مبادرة "أو أمر بالتقوى" طوال شهر رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، أنه مع حلول شهر رجب المبارك أحد الأشهر الحرم تهلُّ علينا ذكرى الإسراء والمعراج، بما تحمله من معانٍ إيمانية عالية، وأنه بهذه المناسبة تطلق مبادرة "أو أمر بالتقوى".

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في نشر القيم الأخلاقية السامية من خلال عدد من الفعاليات التثقيفية من الندوات والمحاضرات، ومسابقة يومية طوال الشهر، علمًا بأن أسئلة المسابقة اليومية سيبدأ نشرها ابتداء من الخميس المقبل 11 / 2 / 2021م، ويتوالى نشر الأسئلة يوميا حتى نهاية شهر رجب المبارك.