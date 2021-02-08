أخبار مصر

الأوقاف تطلق مبادرة "أو أمر بالتقوى" طوال شهر رجب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مبادرة "أو أمر بالتقوى" طوال شهر رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، أنه مع حلول شهر رجب المبارك أحد الأشهر الحرم تهلُّ علينا ذكرى الإسراء والمعراج، بما تحمله من معانٍ إيمانية عالية، وأنه بهذه المناسبة تطلق مبادرة "أو أمر بالتقوى".

 

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في نشر القيم الأخلاقية السامية من خلال عدد من الفعاليات التثقيفية من الندوات والمحاضرات، ومسابقة يومية طوال الشهر، علمًا بأن أسئلة المسابقة اليومية سيبدأ نشرها ابتداء من الخميس المقبل 11 / 2 / 2021م، ويتوالى نشر الأسئلة يوميا حتى نهاية شهر رجب المبارك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا