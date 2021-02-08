شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: حان الوقت للمدارس أن تفتح أبوابها ولكن بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة شبكة سي بي أس الأمريكية، إنه حان الوقت للمدارس أن تفتح أبوابها ولكن بشكل آمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال الرئيس الأمريكي: نعمل بكل طاقتنا لزيادة إنتاج لقاحات كورونا.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، عدول الولايات المتحدة الأمريكية عن النهج الذي اتبعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن الصين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال الرئيس الأمريكي، إنه لا حاجة لنا بأن يكون هناك صراع بيننا، بل سيكون هناك تنافس شديد.

وتابع جو بايدن: لن أتصرف مثلما تصرف ترامب، وهو يعلم ذلك، لأنه هو الآخر كان يبعث رسائل. فنحن نعتزم التركيز على قواعد اللعبة الدولية.