شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تأمين السلع الغذائية بمصر يصل إلى 6 أشهر فى 24 سلعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن مصر لم تشهد أزمة في أي سلعة، أو قصورًا في أي مكان على مستوى الجمهورية خلال أزمة كورونا، كما أنها لم تشهد تحركات سعرية في السلع.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان كان ضعف الاستهلاك في الشهر العادي، بينما معدل الاستهلاك خلال أزمة كورونا وصل لثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي.
وأضاف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن تأمين السلع في مصر وصل إلى 6 أشهر في 24 سلعة، وزادت إلى 10 أشهر في بعض السلع مثل الدواجن واللحوم، ومصر عملت على تنويع مصادر التمويل من السلع الأساسية المختلفة لتجنب أي مشكلة في أحد المصادر ما يؤثر على حجم المعروض بمصر.
كما أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجازة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة التجارة الإلكترونية جزء منها منظم وهناك سوق كبير غير منظم، وأن التجارة الإلكترونية في مصر نسبة مبيعاتها تتجاوز 60٪ من إجمالي مبيعات الأسواق.
وتابع أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الشتوي الماضي شملت 3682 محلا، وبلغت نسبة المخالفات 20٪ من المحال المشاركة ، وشملت سعر وهمي وعدم الإعلان عن السعر الحقيقي قبل التخفيض .