التموين: تأمين السلع الغذائية بمصر يصل إلى 6 أشهر فى 24 سلعة

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان كان ضعف الاستهلاك في الشهر العادي، بينما معدل الاستهلاك خلال أزمة كورونا وصل لثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي.

وأضاف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن تأمين السلع في مصر وصل إلى 6 أشهر في 24 سلعة، وزادت إلى 10 أشهر في بعض السلع مثل الدواجن واللحوم، ومصر عملت على تنويع مصادر التمويل من السلع الأساسية المختلفة لتجنب أي مشكلة في أحد المصادر ما يؤثر على حجم المعروض بمصر.

فيما أعلن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجازة الداخلية رئيس جهاز حماية المستهلك مشاركة 282 محلا فى أول يوم عمل للأوكازيون الشتوى، لافتا إلى أن الرقابة التموينية والجهاز ومباحث التموين سيقومون بمراقبة الأوكازيون والباب مفتوح أمام المحلات التجارية التي تريد المشاركة.