شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى عزبة الهجانة خلال زيارة الرئيس: السيسى يابلاش واحد غيره مينفعناش..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتشد عدد كبير من المواطنين بعزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، بمقر وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وردد المواطنون العديد من الهتافات التى تعكس فرحتهم بزيارة الرئيس، وأعمال التطوير التى تشهدها المنطقة منها: "بنحبك ياريس السيسى يابلاش واحد غيره مينفعناش، بنحبك ياريس".

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث أعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة عدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور طارق شوقى والسيد القصير ووزيرة التخطيط ووزير الكهرباء وآخرين.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير مع وزراء الحكومة.