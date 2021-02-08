شكرا لقرائتكم خبر عن "بنحبك يا ريس".. زغاريد وتصفيق فور وصول الرئيس السيسي عزبة الهجانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالى منطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالزغاريد والتصفيق الحار، مرددين "بنحبك يا ريس".

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث اعمال التطوير، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والسيد القصير وزير الزراعة وهالة السعيد وزيرة التخطيط ومحمد شاكر وزير الكهرباء وآخرين.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير الجارية هناك.



الرئيس السيسي يتفقد تطوير عزبة الهجانة (5)