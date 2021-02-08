شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توجه بسحب 21 ألف فاتورة خاطئة قبل تحصيلها بالعمرانية وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر سحب 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة تم إصدارها بقطاع الهرم وتحديدا بإدارات العمرانية و6 أكتوبر، بعد التأكد من إصدارها بالخطأ وتحصيل جزء منهم خلال الأسبوع الماضى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إصدار 13 ألف فاتورة خاطئة بإدارة كهرباء العمرانية و8 آلاف فاتورة خاطئة بإدارة 6 أكتوبر، موضحا أنه تم اكتشاف الخطأ بسبب صورة القراءات التى تسجلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، التى تبين من خلال مراجعة استهلاكات المواطنين، أنه تم تثبيت القراءة السابقة الخاصة بفاتورة شهر ديسمبر فى فاتورة شهر يناير مما تسبب فى تحصيل استهلاك شهر ديسمبر مرتين.

وأشار المصدر، إلى أنه جارى حصر المواطنين الذين تم تحصيل فواتير شهر يناير منهم خلال الأسبوع الماضى ليتم إعادة حقوقهم المالية لهم وذلك بناء على تعليمات من رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.