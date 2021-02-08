شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التوعية بالإجراءات الاحترازية أهم رسائل منصات الوزارة بجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المنصات الرقمية تعتبر من أهم وسائل التواصل مع المواطنان خلال جائحة كورونا، موضحا أنه كان لها دور كبير في دحض الشائعات والتعريف بالمبادرات الرئاسية العديدة التي تم تدشينها وإطلاقها وجارى العمل فيها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى أحمد أبو زيد، أن التوعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية من أهم الرسائل التي ركزت عليها منصات "الصحة" الرقمية خلال جائحة كورونا، موضحا أن التطعيمات الموسمية يتم الإعلان عنها من خلال تلك الصفحات.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 900 فيديو توعوى تم نشرها تحت هاشتاج "أسئلة كوفيد 19"، كما أن هناك أكثر من 4 آلاف فيديوجراف يتم بثها كرسائل توعوية لمصابى فيروس كورونا.