شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يصطحب أعضاء الحكومة في جولة تفقدية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الجولة على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهاً بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

ورافق الرئيس خلال الجولة التفقدية كل من :

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (1)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (2)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (3)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (4)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (5)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (6)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (7)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (8)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (9)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (10)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (11)



الرئيس السيسي يتفقد عزبة الهجانة (12)