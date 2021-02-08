شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لجنة المنشأت الآيلة للسقوط تقرر إخلاء المنازل المجاورة لعقار جرجا المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المنشأت الآيلة للسقوط التى تم تكليفها عن طريق اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عقب الانتقال لمعاينة عقار جرجا المنهار والذى راح ضحيته 4 أشخاص وإصابة خامس أخلاء كافة المنازل المجاورة من السكان وإعداد أوامر الإخلاء وتسليمها لقسم شرطة جرجا للتنفيذ الفورى حفاظا على سلامه وأمن المواطنين خاصة بعد ظهور شروخ وتصدعات بالمنازل الملاصقة والمحيطة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بحدوث انهيار لعقار مكون من 3 طوابق ووجود متوفين ومصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد مصطفى فرغل مفتش المباحث والرائد محمود ذكى رئيس وحدة مباحث القسم بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك منصور محمد منصور عبدالرحيم والذى توفى فى الانهيار بالإضافة إلى وفاة زوجته شيماء بكرى محمد 29 سنة والطفلة حبيبية محمد مصور 8 سنوات ورشا محمد منصور 13 سنة وإصابة كريم محمد منصور 15 سنة باختناق.

تم الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمكان الانهيار وتم استخراج الجثامين الأربعة والمصاب وتم نقلهم للمستشفى.

كان اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج قد قام بالتوجه إلى موقع حادث انهيار منزل بإحدى الحارات بمدينة جرجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وذلك لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا، وممثلى الصحة والاسعاف والتضامن الاجتماعى وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.

ووجه " الفقى " بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعى للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التى سيتم إخلاؤها.

كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارا صباح اليوم بانهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن بمدينة جرجا، وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، حيث قامت الوحدة المحلية بفصل المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة، وفرض كردون أمنى بالتعاون مع قوات الشرطة، وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص واصابة آخر تم نقله لتلقى العلاج بمستشفى جرجا المركزي.