شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية حتى التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة أولى لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءاً تيسيراً على المواطنين.. وذلك على النحو التالى :- سجل مدنى النزهة ( بمحافظة القاهرة ) سجل مدنى الدقى (بمحافظة الجيزة) سجل مدنى شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية). وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى. جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.