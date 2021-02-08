شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لليوم السابع: حق المواطن والدولة خطان أحمران أرفض المساس بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه يحرص على متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء بنفسه بشكل مستمر، موكدا أنه يعمل على إزالة أسباب الشكاوى التى يعانى منها المواطنين لضمان عدم تكرارها.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حق المواطن والدولة خط أحمر لن يسمح بالمساس به، لافتا إلى أنه سيتابع بنفسه أزمة اصدار فواتير شهر يناير بإدارة كهرباء الهرم للتأكد من صحة ما يتردد فى هذا الشأن.

وقال الوزير، إن حساب أى مخطئ فى حق المواطن والدولة سيكون شديد للغاية وقد يصل إلى الفصل من العمل فى حالة التأكد من التلاعب فى حقوق المستهلك.

وكات مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف أن الوزارة تلقت خلال الأسبوع الماضى مئات الشكاوى من المواطنين التابعين لإدارة الهرم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بسبب أن الفواتير التى تم تحصيلها خاطئة وبعيدة عن نمط الاستهلاك الشهرى المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفواتير التى تم إصدارها وتحصيلها من المواطنين بإدارة كهرباء الهرم خاطئة، موضحا أن بعضها أكثر من الاستهلاك الشهرى للمواطن والبعض الاخر أقل بكثير من نمط الاستهلاك الشهرى.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على المشتركين بإدارة كهرباء الهرم بسبب هذه الفواتير الخاطئة، مشيرًا إلى أن هناك تخوف لدى المواطنين من عدم استرداد حقهم من قبل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.