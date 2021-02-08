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الرئيس السيسى يتفقد تطوير منطقة عزبة الهجانة بحضور مدبولى وعدد من الوزراء

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد تطوير منطقة عزبة الهجانة بحضور مدبولى وعدد من الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث اعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق شوقى وزير التعليم  والسيد القصيروزير الزراعة وهالة السعيد وزيرة التخطيط ومحمد شاكر وزير الكهرباء وآخرين 

 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير مع وزراء الحكومة.

 

 

 

 

 

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الرئيس السيسي يتفقد تطوير عزبة الهجانة (1)

 

 

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الرئيس السيسي يتفقد تطوير عزبة الهجانة (3)

 

 

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الرئيس السيسي يتفقد تطوير عزبة الهجانة (5)
الرئيس السيسي يتفقد تطوير عزبة الهجانة (5)

 

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الرئيس السيسي يتفقد تطوير عزبة الهجانة (6)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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