شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: منع دخول الركاب غير الكويتيين البلاد من اليوم واستثناء الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت، أنه تم منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد اعتبارا من اليوم ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق اتخذت دولة الكويت قرارات استثنائية بسبب سلالات فيروس كورونا الجديدة، وبحسب مصادر لصحيفة القبس، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماع استثنائى الأربعاء الماضى، إغلاق النوادى والصالونات بشكل كامل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما قرر إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.

كما أكدت المصادر، أن توصية تم اعتمادها بفرض حجر مؤسسى لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذًا فى وقت لاحق من هذا الشهر.