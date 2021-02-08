الرئيس يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الخليجية ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجى فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي".

كما أكد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى أصيل، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه؛ ثمن "الحجرف" العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدًا بالدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجى بالحرص المصرى الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الجسام التى تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل فى الشئون الداخلية للدول العربية.