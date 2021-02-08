شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: بنعرف كام جنيه دخل للدولة ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا إيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنها تضم مشروعات بتعديل بعض القوانين القائمة مثل ضريبة الدمغة والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

وأضاف معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية حول أداء الوزارة، أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدى إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة " الكاحول" الذى يستورد سلع دون أن يكون معلوم.

وأكد معيط ، أن وزارة المالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالى وتحسين الإيرادات عن طريق إحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى أن هناك نتائج جيدة ترتبت على التحصيل الاليكترونى، قائلا: "كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطة زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا إيه".

ومن جانبه أشاد المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات فى الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التى كانت تضيع على الدولة، مشددا على ضرورة صرف حافز معلمى ثانية وثالثة ابتدائى، الذى سبق وأقره المجلس فى الموازنة العامة للدولة.

ومن ناحيته طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب للموظف بعد إحالته للمعاش، منتقدا تدنى قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.