شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى قصر التحرير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدًا الاثنين، أيمن الصفدى وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك لعقد اجتماع ثُلاثى بقصر التحرير.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد استقبل اليوم الأحد، وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استهل اللقاء بتقديم التهنئة للوزير اليمنى على توليه المنصب، مُعربًا عن ثقة مصر فى أن يُسهم النجاح فى تشكيل الحكومة الجديدة فى توحيد الجهود ودعم مسار الحل السياسى الشامل للأزمة اليمنية.

كما أكد وزير الخارجية، على موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن الحل السياسى هو السبيل الأمثل لتسوية الأزمة فى اليمن استنادًا إلى المرجعيات المُتفق عليها، لا سيما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وخاصة القرار رقم 2216.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى أعرَبَ عن مساندة مصر لمساعى الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية فى البلاد، وحرص مصر كذلك على تعزيز العلاقات مع اليمن والبناء على مُخرجات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء اليمنى إلى القاهرة فى يوليو الماضي. كما شدَّدَ وزير الخارجية على رفض مصر التام لكافة الأعمال الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار اليمن الشقيق والمنطقة.

من جانبه، أكد وزير خارجية اليمن على عُمق وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحًا اهتمام حكومة بلاده بدفع أوجه التعاون الثنائى مع مصر خلال الفترة المُقبلة فى عدد من المجالات ذات الأولوية، بما فى ذلك الاستفادة من الخبرات المصرية فى تدريب الكوادر اليمنية، فضلًا عن التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري. كما أعرَبَ الوزير اليمنى عن التقدير لموقف مصر من الأزمة فى بلاده ولما تقدمه من دعم للحكومة اليمنية، وكذلك إلى الجالية اليمنية المُقيمة فى مصر.