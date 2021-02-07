شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا الأثنين في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية للترتيب لإجراء الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس الفلسطينى محمود عباس في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو القادمين.

وعدد الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة هي ١٤ فصيل هم من وقعوا على اتفاق القاهرة عام 2011 وسمى اتفاق المصالحة.. وهم

* حركة «فتح»

*حركة «حماس»

*حركة الجهاد الإسلامي

* حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

* الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

*الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

*حزب الشعب الفلسطيني

*جبهة النضال الشعبي

*جبهة التحرير الفلسطينية

*الجبهة العربية الفلسطينية

*منظمة الصاعقة

* جبهة التحرير العربية

* حزب «فدا»

*الجبهة الشعبية «القيادة العامة»