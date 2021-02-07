شكرا لقرائتكم خبر عن «المعهد المصرفي»: ارتفاع عدد المتدربين من الدول الإفريقية من 8 لـ43 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد كان يتعامل مع 8 دول إفريقية منذ عامين ونصف، ولكن في عام 2021 ارتفع العدد لـ43 دولة، مشيرًا إلى أن هناك توجه واضح من الدولة المصرية بالاهتمام بالدول الإفريقية الشقيقة.

وتابع «نصير»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المعهد يقدم برامجه التدريبية في بعض الدول الإفريقية، وأحيانًا يتم إرسال المحاضرين إلى الدول الإفريقية، وأحيانًا أخرى يأتي الأشقاء الأفارقة للدراسة في المعهد الإفريقي في مصر.

وأشار إلى أن بعض الدول الإفريقية ترسل بعض الدراسين للاستفادة من تجربة المعهد المصرفي لإنشاء معهد مماثل في الدول الإفريقية.