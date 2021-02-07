شكرا لقرائتكم خبر عن «عايز يبيع بنتي الرضيعة».. أم تستغيث من زوجها بالمنيا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المنيا، الأحد، شكوى من سيدة تدعى «م.ا»، عمرها نحو 40 عاما، مقيمة بقرية «الشرفا» التابعة لمركز المنيا، تتهم زوجها وعمره في منتصف الثلاثينيات، ومقيم بمنطقة كدوان، ويعمل بائعا متجولا، برفضه تسليمها ابنتهما الرضيعة التي تبلغ من العمر نحو 3 أشهر، مدعيًا أنه «يعتزم عرضها للبيع، للحصول على المال، حيث يمر بضائقة مالية»، بحسب الأم.

تم إخطار العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، الذي طلب من وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية فحص ودراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالفعل تم استدعاء الأب، وبعد مواجهته وأخذ تعهدات عليه بالحفاظ على رضيعته، جرى الاتفاق على تسليمها لحضانة الأم لرعايتها وأخذ تعهد كتابي عليها بالحفاظ عليها.

وتم استدعاء طبيب من الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الرضيعة وتبين أنها في حالة صحية جيدة، ولا تعاني من أي أعراض، وتم شراء الألبان اللازمة وتسليمها للأم، ونصحها بأهمية حسن رعايتها، والتواصل مع الوحدة في حال حدوث أي مشكلات مع الأب مجددا.

وفسر مسؤول بالوحدة المحلية، ما حدث بأن الأب أقدم على ذلك لوجود خلافات أسرية، مستبعدًا أن يكون سبب الخلاف مرور الأب بضائقة مالية كما ادعت الأم، مرجحًا أن يكون هدد ببيع ابنته الرضيعة للضغط على زوجته.