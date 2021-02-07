شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يقود حملات لرفع القمامة والإشغالات في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع مسجد الرحمن ومجمع المدارس والأربعين والمسابك بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لأداء المراكز والمدن والاستمرار بشن حملات لإعادة الانضباط.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم لأي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات، وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.

كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة، والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها، والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.