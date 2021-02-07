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حلمي النمنم: إدارة بايدن غير مهتمة كثيرًا بالمنطقة العربية حتى الآن

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مهتمة كثيرًا بالمنطقة حتى الآن، وكل ما يهمها هو قضية النووي مع إيران، ووقف الحرب اليمنية.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج رأي عام، المذاع على فضائية TeN، الأحد، أن دخول روسيا في سوريا وليبيا تم بعيدا عن الرضا الأمريكي.

وأوضح أن بايدن ينتمي إلى أقلية دينية وأن الشرخ الأمريكي حدث منذ وجود الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأشار إلى أن هناك ميراثا تاريخيا طويلا من العبودية واضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها زادت جدا خلال فترة رئاسة أوباما، والأفضل أن تعالج هذه الظاهرة لأنها مازالت موجودة حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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