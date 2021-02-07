شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: إدارة بايدن غير مهتمة كثيرًا بالمنطقة العربية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مهتمة كثيرًا بالمنطقة حتى الآن، وكل ما يهمها هو قضية النووي مع إيران، ووقف الحرب اليمنية.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج رأي عام، المذاع على فضائية TeN، الأحد، أن دخول روسيا في سوريا وليبيا تم بعيدا عن الرضا الأمريكي.

وأوضح أن بايدن ينتمي إلى أقلية دينية وأن الشرخ الأمريكي حدث منذ وجود الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأشار إلى أن هناك ميراثا تاريخيا طويلا من العبودية واضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها زادت جدا خلال فترة رئاسة أوباما، والأفضل أن تعالج هذه الظاهرة لأنها مازالت موجودة حتى الآن.