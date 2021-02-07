شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «القومي لحقوق الإنسان» عن زيارة شمال سيناء: لمسنا تقدمًا في الحالة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بعثته الخامسة إلى محافظة شمال سيناء خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2021، في إطار متابعة المجلس واهتمامه لما يدور على ارض سيناء عامة.

‏‏وأصدر المجلس تقريرًا حول الزيارة، الأحد، مشيرًا إلى تضرر عدد من المواطنين من الأعمال الإرهابية في منازلهم ومزارعهم وأنفسهم، كما قامت البعثة بعدد زيارات ميدانية إلى الجامعة وميناء العريش، كما التقى الوفد بلفيف من قيادات المجتمع المدني وتفقد الأسواق.

وأكد التقرير أن المجلس لمس من خلال جولاته الميدانية التقدم الملموس في الحالة الأمنية وبداية مسار الاستقرار، وفي الوقت نفسه لمس تطلعات المواطنين إلى المزيد من الإجراءات التي تيسر حياتهم اليومية وتنقلاتهم.

والتقى أعضاء الوفد بمحافظ شمال سيناء وكبار معاونيه من رؤساء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتركز حوارهم حول أمرين: اولها عرض الوفد للشكاوى للمقترحات التي تلقاها من المواطنين وتطلعهم للاستجابة لها، وثانيها رد الجهاز التنفيذي لمسار الإصلاحات، والمخططات المعنية بتطوير المحافظة وتعزيز الامن والاستقرار .

وأكد التقرير أن المناقشة تركزت حول مطالب المواطنين في سياق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في التعويض العادل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل، وآثر توسعة ميناء العريش البحري والتغيير الجذري الذي سيشمل خارطة المنطقة، وشكاوى أسر الشهداء والمصابين، وإثارة بعض المطالب الملحة مثل عودة العمل بالمحكمة والتي توقفت منذ حادث الاعتداء على القضاة، وتيسير إجراءات التنقل.