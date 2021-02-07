شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: زواج المحلل باطل شرعًا وموضوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حذف دار الإفتاء فتوى زواج المحلل، قائلا إن الزواج أساسه السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، منوها بأن نكاح المحلل باطل شرعًا وموضوعًا.

وأضاف أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج رأي عام المذاع على فضائية TeN، الأحد، أن الزوج الثاني إذا كان لا يعلم بأنه محلل فليس عليه إثم، لكن تبقى الإشكالية في من يعلم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله لعن الحال والمحلل له، وتابع: «لا أتصور أن يصدر هذا القرار عن مفتي الجمهورية لأنه زميلي ورجل على ورع».