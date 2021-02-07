شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: بدء امتحانات الماجستير المهني بالجامعة ٢٠ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء امتحانات الماجستير المهني (MBA) ابتداء من ٢٠ فبراير الجاري.

جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه مجلس إدارة برنامج الدراسات العاليا للماجستير المهني MBA، لمناقشة جدول أعمال الجلسة رقم ٩ المنعقدة بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نواب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وعلي أبوالري، مدير عام الدراسات العليا بالجامعة، وعدد من أعضاء المجلس.

وقال رئيس الجامعة، إن المجلس وافق على عدد من القرارات المطروحة على جدول الأعمال، وإرجاء البعض، منها تحديد موعد الامتحانات لجميع المراحل ابتداء من 20 فبراير الجاري وحتى 6 مارس 2021 بمقر كلية التجارة بالحرم الجديد، وإرجاء قبول الدفعة الثالثة ليوم 1 سبتمبر 2021، وإرجاء تحديد الدراسة للدفعات الأولى فصل دراسي ثالث، والدفعة الثانية فصل دراسي ثاني عقب ظهور النتائج بأسبوعين، ورفع حافز المراقبة والملاحظة، وتحديد مواعيد جداول الامتحانات.