شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: أستبعد صدور فتوى «زواج المحلل» من المفتي.. وهذا نكاح باطل شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حذف دار الإفتاء لفتوى زواج المحلل، قائلًا: «إن عقد الزواج مبني على المودة والرحمة»، مستشهدًا بقوله «خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

وأضاف «كريمة» عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن الزواج أساسه السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، منوهًا بأن نكاح المحلل باطل شرعًا وموضوعًا.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن «الزوج الثاني إذا كان لا يعلم بأنه محلل ليس عليه إثم، لكن تبقى الإشكالية في من يعلم»، مؤكدًا أن «الله لعن الحال والمحلل له، ولا أتصور أن تصدر هذه الفتوى عن مفتي الجمهورية لأنه زميلي ورجل علم ورع».