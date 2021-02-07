شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن سوهاج»: استمرار تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الأم المثالية حتى 14 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، تواصل قبول طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام الحالي، والأم البديلة، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن متميز من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، وذلك حتى 14 فبراير الجاري بمقر المديرية، والإدارات التابعة لها بمختلف مراكز المحافظة، لتحديد الأم المثالية على مستوى المحافظة والمراكز، وترشيح الأم التي ستشارك على مستوى الجمهورية.

وقال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن شروط التقدم للمسابقة تتضمن تقديم إقرار قانوني يثبت عدم وجود صلة قرابة للأم المتقدمة للمسابقة مع أحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، وأن لا يقل سن الأم المتقدمة للمسابقة عن 50 سنة، وتقديم بحث اجتماعي وبيان حالة عائلية، وبحث قصصي يوضح قصة كفاح الأم، وضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن لا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء، لافتا إلى أن الشروط تتضمن أن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالٍ، ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعلم، مع تفضيل الأم الأعلى درجة في السلم التعليمي، وكذلك الأم العاملة أو المريض زوجها أو الأرملة أو المطلقة، وأيضاً الأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل.

وأضاف عبدالسلام، في بيان، الأحد، إنه بالنسبة للأم البديلة، فيستلزم تقدمها للمسابقة أن تكفل أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين، وأن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي، مع تحقيق المساواة بين الأبناء الطبيعيين للأسرة والابن البديل في كل الحقوق، من تعليم، وصحة، والاهتمام والحب بالقدر الذي يتيح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، لافتا إلى أن المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تشمل قدرة الأم على رعاية الابن البديل فترة أطول، وتفضيل الأم التي قامت برعاية ابن بديل حتى يصل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.

وأشار عبدالسلام، إلى أن التقدم للمسابقة يكون من خلال الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة لمن تنطبق عليهن الشروط، مع تقديم قيد عائلي وهو مهم جدا للتأكد من عدد الأبناء، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة، وصورة مؤهل الأم أو صورة شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، وصورة شهادات ميلاد الأبناء، أو صور بطاقات الرقم القومي لهم، وصورة قسيمة الزواج وصورة شهادة وفاة الزوج للأرملة، وصورة قسيمة الطلاق للمطلقة، وصورة من شهادة التأهيل للأم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، و2 صورة شمسية للمرشحة حديثة ملونة، مع التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح.