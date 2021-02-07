شكرا لقرائتكم خبر عن «لم أتعرض لمضايقات».. صحفي «الجزيرة» يروي تفاصيل حبسه على ذمة «نشر أخبار كاذبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة، الأحد، تفاصيل حبسه الاحتياطي بالسجن على ذمة قضية اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة».

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل محمود حسين، السبت، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وذلك بعد نحو 4 سنوات من الحبس.

وقال صحفي الجزيرة، عبر حساب ابنته بموقع «فيس بوك»: «السادة المتابعين الكرام، أطل عليكم أنا محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة للمرة الأولى بعد نيلي الحرية من هذه النافذة عبر حساب ابنتي الزهراء، نظرًا لأنني لم أُفعل حساباتي على مواقع التواصل بعد».

وأضاف قائلاً: «أود أن أتقدم بخالص الشكر لكل من ساندني أنا وأسرتي خلال فترة سجني من زملائي الصحفيين في مختلف أنحاء العالم، وكذلك كل من تعاطف مع قضيتي، وأود أن أؤكد مجددًا أن فترة سجني كانت فترة طبيعية، وعوملتُ خلالها معاملة جيدة، ولم أتعرض لمضايقات من إدارة السجن، وكنت أتلقى زياراتي الأسرية بشكل دوري، وكذلك كنت أحصل على الأدوية والمستلزمات المعيشية بصورة طبيعية».

واختتم: «سعيدٌ للغاية بعودتي إلى أسرتي وتنسمي عبير الحرية من جديد، وأكرر شكري للجميع داخل مصر وخارجها».