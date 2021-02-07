شكرا لقرائتكم خبر عن «النمنم»: الإرهاب فكرة يتبناها إنسان متطرف ويحوّلها إلى فكر عنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس بايدن استخدم كلمة الإرهاب المحلي عدة مرات في خطابه، حيث أنه قصد به ما حدث في الكونجرس.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مصطلح الإرهاب سائد في التاريخ الأمريكي، لافتاً إلى أن الحكومة الأمريكية اتخذوا إجراءات سريعة في احتجاز عناصر الإرهاب المحلي.

وأكد أنه لا يوجد دولة في العالم لا تعرف الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب فكرة يتبناها إنسان متطرف ويحولها إلى فكر عنيف.

وأوضح أن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية سببه جماعات من البيض العنصريين، وفي كل هذا الحكومة الأمريكية تقاوم الإرهاب.