شكرا لقرائتكم خبر عن من البلكونات .. أهالى "الهجانة" يلتقطون صورًا وفيديوهات لزيارة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ أهالي منطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم اليوم، الأحد، وهو ما قوبل بتصفيق حاد وزغاريد من الأهالي وكلمات الترحيب والهتافات للرئيس السيسى، الذي حرص على تنفيذ ملف تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، التي تم تجاهلها خلال السنوات الماضية.

ورصد ”الخليج 365” فرحة الأهالي بتواجد الرئيس السيسى بينهم، حيث التقطوا له الصور والفيديوهات من شرفات منازلهم- خلال جولته التي كان يرافقه فيها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وكان الرئيس السيسى، أكد أن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس.. بمعنى لو فرضنا أن قيمة الإيجار بتلك المنطقة من 800 إلى 1000 جنيه، فاحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها .