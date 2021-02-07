الخليج 365.. الرئيس: عشوائية البناء وعدم التخطيط إرث ثقيل نسعى للتخلص منه

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القاهرة - سامية سيد - يتابع الخليج 365 في عدد الورقي الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير الصحفية المهمة، من بينها تقرير عن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تطوير عزبة الهجانة، وتصريحاته بشأن دعم التضامن العربي، كنهج أصيل لمصر، فضلاً عن تقارير اقتصادية وسياسية ورياضية متنوعة

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