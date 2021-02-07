أهالى عزبة الهجانة يحتشدون تزامنا مع وصول السيسي ويهتفون: بنحبك ياريس

وسأل الرئيس السيسى عن قيمة التعويضات، وعندما صمت رئيس الوزراء، وأفراد حكومته، علق الرئيس ضاحكا: "هو لما سألت عن الفلوس كله سكت ليه، فرد الدكتور مصطفى مدبولى، : "في البداية كنا شغالين على المناطق غير الآمنة، أما اليوم فاحنا شغالين على غير المخططة، وده تكلفة زيادة، مثل فتح شارع عزبة الهجانة.

واختتم الرئيس السيسي حديثه في الجزئية، مشدداً على ضرورة توسعة الشوارع، وقال: "عايز أخلي الشوارع تنفع للمعيشة، والحياة أفضل".

استقبل أهالى منطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالزغاريد والتصفيق الحار، مرددين "بنحبك يا ريس".

احتشد العشرات من أهالى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة تزامنا مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المنطقة لتفقد أعمال التطوير.

وردد المواطنون العديد من الهتافات منها: "بنحبك ياريس تحيا مصر بنحبك ياسيسي"، فيما أطلقت عدد من السيدات الزغاريد.