الرئيس السيسي: سنوفر وحدات تمليك للمواطنين بقسط يساوى قيمة ما يدفعونه من إيجار

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السيسى خلال زيارة له بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، إن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس.. بمعنى لو فرضنا أن قيمة الإيجار بتلك المنطقة من 800 إلى 1000 جنيه، فاحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها .

وسأل الرئيس السيسى عن قيمة التعويضات، وعندما صمت رئيس الوزراء، وأفراد حكومته، علق الرئيس ضاحكا "هو لما سألت عن الفلوس كله سكت ليه، فرد الدكتور مصطفى مدبولى، : "في البداية كنا شغالين على المناطق غير الآمنة، أما اليوم فاحنا شغالين على غير المخططة، وده تكلفة زيادة، مثل فتح شارع عزبة الهجانة.

واختتم الرئيس السيسي حديثه في الجزئية، مشدداً على ضرورة توسعة الشوارع، وقال: "عايز أخلي الشوارع تنفع للمعيشة، والحياة أفضل"