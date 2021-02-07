شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تغيير إنتاج السلع الغذائية الأساسية بمصر خلال السنوات المقبلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف حول مدى تأثر السلع الغذائية الأساسية بالسياسات الزراعية وسياسات ترشيد المياه وتكنولوجيا تقليل الهدر المائى التى تتبعها الحكومة المصرية، وفى هذا الإطار تتوقع فيتش استمرار نمو قطاع منتجات الألبان حتى 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية للقطاع، مما سيساعد فى خفض الواردات واحتفاظ مصر بمكانتها كمُصدر مهم فى المنطقة.

كما تتوقع زيادة معدلات إنتاج اللحوم بفضل زيادة الطلب؛ حيث بلغ متوسط نمو إنتاج لحوم الدواجن بنحو 4.3% ولحوم الأبقار 3.4% بين عامى 2021 و2025.

وتتوقع أيضًا استمرار نمو إنتاج مصر من السكر من خلال زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر، بمتوسط نمو 1.2% خلال الفترة (2020/ 2021 - 2024/ 2025) فى إطار جهود الدولة نحو الحد من الاستيراد.

على الجانب الآخر سيتأثر إنتاج الحبوب بالخطط المصرية الخاصة بترشيد استهلاك المياه وتوجيه المواطنين لتبنى حميات غذائية تبتعد عن الاستهلاك الكبير للقمح والتوجه نحو محاصيل تستهلك موارد مائية أقل؛ حيث سيصل متوسط نمو إنتاج الذرة إلى 2.2% بين عامى 2020/ 2021 و2024/ 2025، ومتوسط نمو إنتاج الأرز بين عامى 2019/ 2020 و2023/ 2024 إلى 2.1%، بينما سيصل متوسط إنتاج القمح نحو 0.9% خلال الفترة بين (2020/ 2021 - 2024/ 2025).