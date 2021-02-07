شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أهالي عزبة الهجانة يستقبلون السيسي بالزغاريد وأغاني بنحبك يا ريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها جولة الرئيس عبد الفتاح بمنطقة عزبة الهجانة، للوقوف على عمليات التطوير التي تحدث بالمنطقة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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فيفا يشيد ببطولات المقاتل أيمن أشرف: من رحم المعاناة يولد الأمل

أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، عبر موقعه الرسمي، ببطولات أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى وأهم المحطات فى حياته كلاعب كرة بين المعاناة والأمل تحت عنوان، "من رحم المعاناة يولد الأمل"، بعدما رصدت وفاة والدته وشيقيقته فى حادث مرورى وكذلك إصابته بالرباط الصليبي لإبعاده عن منتخب الفراعنة.





ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14207 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.

نواب لوزير الاتصالات عن ضعف الشبكة: لو نقلنا الموبايل للودن التانية النت يفصل

انتقدت النائبة ألفت المزلاوى، ضعف الإنترنت، وانتهاء الباقات فى وقت قصير، وتابعت قائلة: "نأسف لقد نفذت باقتك.. عبارة دائما نسمعها فى كل البيوت كدليل على معاناة الأهالى من خدمة الإنترنت".

وتسألت "المزلاوى"، "أين مصر من صناعة وتصديرالتكنولوجيا، وأين رقابة الوزارة من التطبيقات المميتة زى لعبة الحوت؟".

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود غدا بأحد فنادق القاهرة

تحتفل النجمة حلا شيحة بعقد قرانها غدًا الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر، ويتم عقد القران داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، حيث سيقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط، وتم تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة النجمة حلا شيحة، ويفرض العروسان السرية التامة على هذا الاحتفال، حيث اتفقا أن يقتصر الأمر على الأسرتين فقط.

أهالى عزبة الهجانة يستقبلون الرئيس السيسي بالزغاريد و "بنحبك يا ريس"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث أعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .

الرئيس السيسي: سنوفر وحدات تمليك للمواطنين بقسط يساوى قيمة ما يدفعونه من إيجار

قال الرئيس السيسى خلال زيارة له بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، إن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية حتى التاسعة مساء

تقرر تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة أولى لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءاً تيسيراً على المواطنين.. وذلك على النحو التالى :-





الرئيس السيسي يتفقد تطوير منطقة عزبة الهجانة بحضور مدبولى وعدد من الوزراء.. ويؤكد: سنوفر وحدات تمليك للمواطنين بقسط يساوى قيمة ما يدفعونه من إيجار.. والأهالى يستقبلوه بالزغاريد و"بنحبك يا ريس".. صور وفيديو

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث اعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والسيد القصيروزير الزراعة وهالة السعيد وزيرة التخطيط ومحمد شاكر وزير الكهرباء وآخرين .

رئيس مجلس النواب للأعضاء: "اشهدوا على أنفسكم..انتوا بتضيعوا الوقت بالكلام "

جدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تأكيده على النواب بالاختصار فى وقت الكلمة خلال التعقيب على بيانات الوزراء حتى لا يضيعوا الوقت ويمنحوا الفرصة لغيرهم من الأعضاء للكلمة.

وقال رئيس المجلس للأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، والتى تشهد تعقيب النواب على بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "اشهدوا على أنفسكم انتوا بتضيعوا وقت زملاءكم، بلاش قصة قولى إيه المطلوب عل طول، أرجو الاختصار أنا ممكن أقعد لحد الليل، بس انتوا وراكم شغل ولجان".





السياحة الألمانية تعود من جديد للبحر الأحمر بعد انقطاع عام بسبب كورونا .. مطار الغردقة الدولى يستقبل سياح أول رحلة من فرانكفورت بالورود والشيكولاته.. وقائد الطائرة يردد عبر مكبر الصوت: "نحن سعداء أننا هنا".. صور

بعد غياب دام لقرابة 11 شهرا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، عادت السياحة الألمانية من جديد لمنتجعات البحر الأحمر، بوصول أول رحلة لها لمطار الغردقة الدولى قادمة من مطار فرانكفورت الألمانى تقل على متنها 165 راكبًا، حيث تم تنظيم احتفال لهم كترحيب لهم واستقبالهم فى الغردقة.