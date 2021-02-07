أدخنة متصاعدة وملاحظة أمنية.. "بحوث الإسكان" يعاين حريق "برج الدائري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في اليوم التاسع للحادث الأكثر تداولا عبر وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا، عاينت لجنة من مركز بحوث الإسكان موقع حريق "برج الدائري" بمركز كرداسة شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

ورافق رجال الدفاع المدني أعضاء اللجنة أثناء تفقد البرج في ظل تصاعد للأدخنة بسبب المواد القابلة للاشتعال داخل مصنع ومخزن الأحذية في البدروم والطابقين الأرضي والأول علوي فضلا عن رفض مسؤولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تدخل رجال المطافئ خشية انهيار البرج في أي لحظة.

وعلى مدار الساعة، تلاحظ قوات الحماية المدنية بالجيزة تطورات الحريق لحين البدء في إزالة البرج من الجهات المختصة في ظل عدم تدخل

بدورها، اتخذت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، عدة إجراءات لمناسبة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 96 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ "حريق برج الدائري".

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن قرارات الهيئة جاءت كالتالي

تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من التعدي على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم وجود تحرير محاضر تعدي على الطريق الدائري للعقار منذ إنشاءه، وتحديد المسؤولين عن ذلك وكل وفق اختصاصه.

2- تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفته التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من مسؤولي لجنة السلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.

3- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي لهدم العقار كليا.

4- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء بتلك العقارات من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بكل الأدوار والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللائحة المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها، واتخاذ إجراءات الغلق الفوري وتحديد المسؤولين عن ذلك، وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما تم اتخاذه من إجراءات.وكان حريق اندلع في مخزن أحذية بالطابق الأول والثاني لعقار مكون من 108 شقق، وما زالت الأدخنة تتصاعد منه وسط تواجد لرجال الإطفاء والمرور، تحسبا لانهياره.