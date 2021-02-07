قبل طرحه بمجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يناقش مجلس النواب غدا، الإثنين، القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتسهم منظومة النقل الذكي في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى، فضلا عن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات/ أفراد) على الطرق، وتسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشري.

وتتوالى المفاجآت فى مشروع قانون المرور الجديد المقرر مناقشته خلال الساعات المقبلة بمجلس النواب وكان أبرزها، طلب أعضاء اللجنة المشكلة بمجلس النواب بزيادة أسعار الملصق الإلكترونى المخصص للسيارات لـ75 جنيها وأكثر، فيما كانت تقدمت الحكومة بطلبها بأن يكون ثمن الملصق لا يتجاوز 50 جنيها للتخفيف عن مالكي السيارات.

وفى الفقرة التالية من نص قرار للجنة مجلس النواب أوضحت بأن الحكومة تقدمت بأن يكون الملصق الإلكترونى بقيمة 75 جنيها فيما اقرت اللجنة أن يكون بقيمة 50 جنيها، وسط حالة من التخبط بين من تقدم بطلب والخطأ الفني وطلب بزيادة سعر الملصق الإلكتروني بقيمة 75 جنيها.

وحول أبرز الغرامات فى قانون المرور الجديد:

- السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه

- استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه

- انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه

- السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه

- تجاوز السرعة، السير بدون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه

- عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه

- تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه

- عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه

- عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه

- عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه

- التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه

- تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام

- تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه

أما الرسوم والضرائب الملحقة بقانون المرور، رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، جاءت المادة الثانية من مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

وتشمل الرسوم: (20) عشرين جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسين جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرين جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتي وخمسين جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسين جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسين جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) خمسين جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسين جنيها عن سيارات الملاكي مميز، (50) خمسين جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسين جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

وينص قانون المرور الجديد على: يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

كما نصت المادة (72 مكرر): علي حالات سحب الرخصة والتي جاءت علي النحو التالي :-

تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر: في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختصة