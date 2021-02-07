"وعد" تطلب خلع زوجها: "مجوع عياله وخد قرض عشان يشتري عربية لوالدته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

أقامت "وعد. أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي خد قرض اشترى بيه عربية لوالدته.. ومش معاه فلوس يأكل ولاده".

تروي "وعد" 40 سنة ربة منزل: تزوجت منذ 11 عامًا من "محمود. ع" 43 عامًا، محاسب، ورزقنا الله بـ 3 بنات، حالتنا المادية متوسطة ومع ذلك ينفق زوجي على والدته ولم اعترض على الإطلاق على هذا المبدأ.

أضافت الزوجة: قبل الزواج بفترة كان زوجي يعمل بالخارج وأرسل مبلغ لوالدته كي تشترى له شقة تمليك يتزوج بها، فقامت والدته بتسجيل الشقة بإسمها، وعندما أصبح لدينا 3 أطفال طالبته بتسجيل الشقة باسمه، لأنه بعد وفاة والدته سيورثها إخوته، فوافق زوجي، وعندما طلب من والدته نقل ملكية الشقة بإسمه أقنعته بأنه عقب تسجيل الشقة باسمه سأقوم بقتله كي أورث شقته، فعاد وتشاجر معي وطالبني بإنهاء الحديث في هذا الأمر.

استكملت وعد: بالرغم من أن حماتي متيسرة ماديًا ولديها أبناء غير زوجي، إلا أنه ينفق عليها، ويقصر في حق أطفاله، ولم يكتفي بذلك بل إن والدته طلبت منه لشراء سيارة لها، فحصل على قرض بضمان راتبة واشترى سيارة لها، ووصل الأمر أن زوجي لم يعد يُنفق على أطفاله ويطالبني بالذهاب إلى أسرتي كي ينفقوا على الأطفال، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2749 لسنة 2020، ودعوى نفقة حملت رقم 3512 لسنة 2020، ولم يتم الفصل بهما حتى الآن.