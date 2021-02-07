شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي من عزبة الهجانة: «مش هنشيل حد وعاوزين طرق مناسبة للناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن 50 % من مساحة الدولة عشوائيات، ولا يوجد حصر لعدد الوحدات السكنية فيها، ولو لم ننتبه ويتم تلبية طلبات الإسكان ستتحول الدولة لبؤرة كبيرة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده تطوير عزبة الهجانة بصحبة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء: «عايزين نعرف الناس عايشة إزاي، والأطفال مستقبلهم أيه.. عاوزين نفتح مجموعة طرق مناسبة للناس.. إحنا مش هنشيل ونسعى لتوسعة الشوارع لتوفير المزيد من الخدمات للأهالي».

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزراء بالنزول وسط المواطنين، للتعرف على حياتهم ومتطلباتهم، مؤكدا أن تكلفة التعليم أكبر من أي منطقة أخرى، وعدد المدارس بعزبة الهجانة غير كاف.