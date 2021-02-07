شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا» ترأس اجتماع تفعيل دور التعليم في تطبيق مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، اجتماع تفعيل دور التعليم في تطبيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق طفرة تنموية ومجتمعية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة والتى توليها الحكومة أهمية قصوى.

حضر الاجتماع كلا من: خالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بقنا، وايناس محمد خليل مدير ادارة المشاركة المجتمعية، واشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي، وحنان عبدالفتاح مدير ادارة التدريب.