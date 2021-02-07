شكرا لقرائتكم خبر عن صقر يتابع أعمال تطوير منطقة شاليهات بورتوفيق بحي السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطويرالتي تتم بمنطقة منطقة شاليهات المحافظة المطلة على خليج السويس، يرافقه الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والتي تشمل صالة استقبال كبار الزوار وممشى وحدائق مواجهة للشاليهات، بالإضافة إلى شاطئ يخدم رواد الشاليهات مؤكدًا على انتهاء أعمال التطوير والتجميل خلال شهر شم النسيم القادم .

وفى نهاية الجولة أكد المحافظ على سرعة عمل دراسة سريعة ومخطط ورسم هندسى لاقامة فندق على مستوي عالي من الخدمة بمنطقة شاليهات بورتوفيق ويشمل عدد من الخدمات الفندقية المتميزة وقاعات مؤتمرات تليق بشعب السويس العظيم، مؤكدا على ان السويس تستحق الكثير والكثير وستصبح من أجمل المحافظات خلال الفترة القادمة.

رافق محافظ السويس، في الجولة كلا من المهندسة فاتن عبدالغني، رئيس حى السويس العميد احمد يوسف مديرعام مشروع الشاليهات والشواطئ ومهندسى الشعبة الهندسية ومديرى المرور والصرف الصحي والإسكان والتجميل والحدائق ومديرعام مشروع الشاليهات والإدارات الهندسية بحى السويس والشركات المنفذة للاعمال .